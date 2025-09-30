Alteryx Inhinyero ng Software Sahod sa Prague Metropolitan Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Prague Metropolitan Area sa Alteryx ay umabot sa CZK 1.86M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Prague Metropolitan Area package ay umabot sa CZK 2.02M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Senior Software Engineer
CZK 1.86M
CZK 1.58M
CZK 177K
CZK 105K
Lead Software Engineer
CZK --
CZK --
CZK --
CZK --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.4%
TAON 3
Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)