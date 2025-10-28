Alteryx Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Alteryx ay mula ₹2.27M bawat year para sa Associate Software Engineer hanggang ₹7.01M bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹4.21M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 10/28/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.4%
TAON 3
Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)
