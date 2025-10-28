Alteryx Manager ng Proyekto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Alteryx
Ang median na Manager ng Proyekto kompensasyon in United States package sa Alteryx ay umabot sa $189K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 10/28/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Kabuuan bawat taon
$189K
Antas
hidden
Pangunahing Sahod
$165K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
11+ Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Alteryx?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.4%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa Alteryx in United States ay may taunang kabuuang bayad na $274,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Manager ng Proyekto role in United States ay $184,500.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Alteryx

