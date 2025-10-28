Direktoryo ng mga Kumpanya
Alteryx
Alteryx Manager ng Produkto Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Karaniwang Range
Posibleng Range
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.4%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Alteryx in Czech Republic ay may taunang kabuuang bayad na CZK 1,932,908. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Manager ng Produkto role in Czech Republic ay CZK 1,411,863.

