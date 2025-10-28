Direktoryo ng mga Kumpanya
Alteryx
Alteryx Tagumpay ng Customer Sahod

Ang average na Tagumpay ng Customer kabuuang kompensasyon in India sa Alteryx ay mula ₹2.1M hanggang ₹2.99M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alteryx. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹2.4M - ₹2.81M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹2.1M₹2.4M₹2.81M₹2.99M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.4%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Alteryx, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.4% nag-vest sa 3rd-TAON (33.40% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Tagumpay ng Customer sa Alteryx in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,991,697. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alteryx para sa Tagumpay ng Customer role in India ay ₹2,096,745.

