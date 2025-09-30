ALTEN Inhinyero ng Software Sahod sa Italy

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Italy sa ALTEN ay mula €27.5K bawat year para sa Software Engineer I hanggang €36.6K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Italy package ay umabot sa €30.3K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ALTEN. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
