ALTEN Mechanical Engineer Sahod sa Netherlands

Ang Mechanical Engineer kompensasyon in Netherlands sa ALTEN ay umabot sa €42.5K bawat year para sa Mechanical Engineer I. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ALTEN. Huling na-update: 9/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€37.3K - €44K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ano ang mga antas ng karera sa ALTEN?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Mechanical Engineer at ALTEN in Netherlands sits at a yearly total compensation of €48,526. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Mechanical Engineer role in Netherlands is €34,839.

