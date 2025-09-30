Direktoryo ng mga Kumpanya
ALTEN
ALTEN Mechanical Engineer Sahod sa Metropoolregio Eindhoven

Ang Mechanical Engineer kompensasyon in Metropoolregio Eindhoven sa ALTEN ay umabot sa €42.5K bawat year para sa Mechanical Engineer I. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ALTEN. Huling na-update: 9/30/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€37.3K - €44K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Mechanical Engineer sa ALTEN in Metropoolregio Eindhoven ay may taunang kabuuang bayad na €48,526. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ALTEN para sa Mechanical Engineer role in Metropoolregio Eindhoven ay €34,839.

Iba pang Resources