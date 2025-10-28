ALTEN Inhinyero ng Mekanikal Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang Inhinyero ng Mekanikal kompensasyon in Netherlands sa ALTEN ay umabot sa €41.5K bawat year para sa Mechanical Engineer I. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ALTEN. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€36.4K - €42.9K
Netherlands
Karaniwang Range
Posibleng Range
€34K€36.4K€42.9K€47.4K
Karaniwang Range
Posibleng Range
Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Mechanical Engineer I
€41.5K
€41.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Ano ang mga antas ng karera sa ALTEN?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Mekanikal sa ALTEN in Netherlands ay may taunang kabuuang bayad na €47,379. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ALTEN para sa Inhinyero ng Mekanikal role in Netherlands ay €34,015.

