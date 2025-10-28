ALTEN Inhinyero ng Mekanikal Sahod

Ang Inhinyero ng Mekanikal kompensasyon in Netherlands sa ALTEN ay umabot sa €41.5K bawat year para sa Mechanical Engineer I. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ALTEN. Huling na-update: 10/28/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Mechanical Engineer I
€41.5K
€41.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --