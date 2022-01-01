Direktoryo ng mga Kumpanya
AlphaSights
AlphaSights Mga Sweldo

Ang sahod ng AlphaSights ay mula $54,725 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist sa mababang hanay hanggang $240,790 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng AlphaSights. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $150K

Pul-Stak Software Inhinyero

Disenyor ng Produkto
Median $130K
Sales
Median $135K

Customer Service
$99.5K
Siyentipiko ng Data
$164K
Konsultant sa Pamamahala
$119K
Marketing
$74.6K
Project Manager
$127K
Recruiter
$64.7K
Manager ng Software Engineering
$241K
Venture Capitalist
$54.7K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa AlphaSights ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $240,790. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSights ay $127,400.

