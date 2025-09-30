Direktoryo ng mga Kumpanya
AlphaSense
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Greater Delhi Area

AlphaSense Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Delhi Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Delhi Area package sa AlphaSense ay umabot sa ₹3.59M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AlphaSense. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
AlphaSense
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Kabuuan bawat taon
₹3.59M
Antas
Senior Software Engineer
Pangunahing Sahod
₹3.09M
Stock (/yr)
₹200K
Bonus
₹299K
Mga taon sa kumpanya
2-4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5-10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa AlphaSense?

₹13.94M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa AlphaSense, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Kasamang mga Titulo

Maghandog ng Bagong Titulo

Backend Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa AlphaSense in Greater Delhi Area ay may taunang kabuuang bayad na ₹5,812,456. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSense para sa Inhinyero ng Software role in Greater Delhi Area ay ₹3,092,753.

Iba pang Resources