AlphaSense Benta Sahod

Ang median na Benta kompensasyon in United Kingdom package sa AlphaSense ay umabot sa £65.5K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AlphaSense. Huling na-update: 10/27/2025

Gitna ng Pakete
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Kabuuan bawat taon
£45.4K
Antas
-
Pangunahing Sahod
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
Mga taon sa kumpanya
0 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
10 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa AlphaSense?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa AlphaSense, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa AlphaSense in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £107,654. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaSense para sa Benta role in United Kingdom ay £45,377.

Iba pang Resources