AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Rekruter Sahod

Ang average na Rekruter kabuuang kompensasyon in India sa AlphaGrep Securities ay mula ₹1.7M hanggang ₹2.33M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AlphaGrep Securities. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹1.85M - ₹2.19M
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹1.7M₹1.85M₹2.19M₹2.33M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa AlphaGrep Securities?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Rekruter sa AlphaGrep Securities in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹2,333,366. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AlphaGrep Securities para sa Rekruter role in India ay ₹1,704,372.

