Allstate Inhinyero ng Software Sahod sa India

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Allstate ay mula ₹984K bawat year para sa B1 hanggang ₹2.33M bawat year para sa B2. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹1.58M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Allstate. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
A1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
A2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B1
₹984K
₹976K
₹0
₹7.5K
B2
₹2.33M
₹2.22M
₹0
₹108K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
