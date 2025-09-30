Allstate Manager ng Produkto Sahod sa India

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in India sa Allstate ay umabot sa ₹4.06M bawat year para sa D. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹4.14M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Allstate. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
B1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
B2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***