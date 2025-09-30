Allstate Actuary Sahod sa Greater Chicago Area

Ang Actuary kompensasyon in Greater Chicago Area sa Allstate ay umabot sa $90K bawat year para sa Analyst. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Chicago Area package ay umabot sa $105K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Allstate. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Analyst
$90K
$90K
$0
$0
Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***