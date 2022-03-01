Direktoryo ng mga Kumpanya
Alkira
Alkira Mga Benepisyo

Insurance, Kalusugan, at Wellness
  • Dental Insurance

  • Health Insurance

  • Vision Insurance

  • PTO (Vacation / Personal Days)

  • Health Savings Account (HSA)

    • Pananalapi at Retirement
  • 401k

  • Flexible Spending Account (FSA)

    • Mga Perk at Diskwento
  • Learning and Development

    • Transportasyon
  • Transport allowance

