Alarm.com Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa Alarm.com ay mula $108K bawat year para sa Product Manager I hanggang $127K bawat year para sa Product Manager II. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alarm.com. Huling na-update: 12/3/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Alarm.com, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
0%
TAON 1
40%
TAON 2
0%
TAON 3
40%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Alarm.com, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (NaN% bawat panahon)
40% nag-vest sa 2nd-TAON (40.00% taunan)
0% nag-vest sa 3rd-TAON (NaN% bawat panahon)
40% nag-vest sa 4th-TAON (40.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
