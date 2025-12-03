Alarm.com Manager ng Produkto Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Alarm.com
Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa Alarm.com ay mula $108K bawat year para sa Product Manager I hanggang $127K bawat year para sa Product Manager II. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $120K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alarm.com. Huling na-update: 12/3/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager I
$108K
$103K
$2.6K
$2.5K
Product Manager II
$127K
$120K
$4.2K
$2.3K
Senior Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Technical Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

20%

TAON 1

20%

TAON 2

20%

TAON 3

20%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU

Sa Alarm.com, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)

0%

TAON 1

40%

TAON 2

0%

TAON 3

40%

TAON 4

20%

TAON 5

Uri ng Stock
RSU

Sa Alarm.com, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (NaN% bawat panahon)

  • 40% nag-vest sa 2nd-TAON (40.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 3rd-TAON (NaN% bawat panahon)

  • 40% nag-vest sa 4th-TAON (40.00% taunan)

  • 20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Alarm.com in United States ay may taunang kabuuang bayad na $134,250. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Alarm.com para sa Manager ng Produkto role in United States ay $120,000.

