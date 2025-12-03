Ang average na Inhinyero ng Kuryente kabuuang kompensasyon in United States sa Alarm.com ay mula $184K hanggang $268K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Alarm.com. Huling na-update: 12/3/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!
20%
TAON 1
20%
TAON 2
20%
TAON 3
20%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Alarm.com, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
20% nag-vest sa 1st-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 2nd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 3rd-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 4th-TAON (20.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
0%
TAON 1
40%
TAON 2
0%
TAON 3
40%
TAON 4
20%
TAON 5
Sa Alarm.com, ang RSUs ay sumusunod sa 5-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (NaN% bawat panahon)
40% nag-vest sa 2nd-TAON (40.00% taunan)
0% nag-vest sa 3rd-TAON (NaN% bawat panahon)
40% nag-vest sa 4th-TAON (40.00% taunan)
20% nag-vest sa 5th-TAON (20.00% taunan)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/alarmcom/salaries/electrical-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.