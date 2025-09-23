Direktoryo ng mga Kumpanya
AIS
AIS Marketing Sahod

Ang average na Marketing kabuuang kompensasyon in Thailand sa AIS ay mula THB 284K hanggang THB 411K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng AIS. Huling na-update: 9/23/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

THB 322K - THB 373K
Thailand
Karaniwang Range
Posibleng Range
THB 284KTHB 322KTHB 373KTHB 411K
Karaniwang Range
Posibleng Range

THB 5.26M

Ano ang mga antas ng karera sa AIS?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Marketing sa AIS in Thailand ay may taunang kabuuang bayad na THB 411,441. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa AIS para sa Marketing role in Thailand ay THB 283,514.

