Airtel Africa
Airtel Africa Mga Sweldo

Ang sahod ng Airtel Africa ay mula $5,814 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Operasyon ng Negosyo sa mababang hanay hanggang $241,200 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Airtel Africa. Huling na-update: 11/16/2025

Inhinyero ng Software
Median $21.6K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Accountant
$23.1K
Manager ng Operasyon ng Negosyo
$5.8K

Teknologist ng Impormasyon (IT)
$23.1K
Manager ng Produkto
$53.4K
Manager ng Proyekto
$43.8K
Manager ng Inhinyeryang Software
$241K
Arkitekto ng Solusyon
$59.9K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Airtel Africa ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $241,200. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Airtel Africa ay $33,476.

