Airbus Inhinyero ng Software Sahod sa India

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in India sa Airbus ay mula ₹1.23M bawat year para sa L1 hanggang ₹2.54M bawat year para sa l3. Ang median na yearng kompensasyon in India package ay umabot sa ₹2M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Airbus. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
₹1.23M
₹1.2M
₹0
₹25K
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹2.54M
₹2.54M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
