Age of Learning
Age of Learning Mga Sweldo

Ang sahod ng Age of Learning ay mula $81,600 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Mananaliksik ng UX sa mababang hanay hanggang $414,915 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Age of Learning. Huling na-update: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $135K

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Siyentipiko ng Data
$134K
Disenyer ng Produkto
$116K

Manager ng Produkto
$415K
Manager ng Inhinyeryang Software
$166K
Mananaliksik ng UX
$81.6K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Age of Learning ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $414,915. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Age of Learning ay $134,333.

