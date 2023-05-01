Direktoryo ng mga Kumpanya
Ag Growth International
    Tungkol sa

    Ag Growth International Inc. manufactures and distributes grain and rice handling, storage, and conditioning equipment globally. Its products include storage equipment, conditioning equipment, portable and permanent handling equipment, towers, catwalks, ladders, all-steel buildings, batch blenders, bulk scales, declining weight blenders, vertical blenders, micro-dosing systems, mixers, milling equipment, controllers, hazard monitoring equipment, monitoring and automation equipment, sampling solutions, cleaning and destoners, rice milling and processing equipment, bin unloads, blending and control systems, liquid and dry fertilizer blending and conveying equipment, turnkey design and build construction solutions for seed and fertilizer facilities, and farm management software.

    http://aggrowth.com
    Website
    1996
    Taong Naitatag
    3,001
    Bilang ng mga Empleyado
    $1B-$10B
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

