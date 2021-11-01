Direktoryo ng mga Kumpanya
Aflac Mga Sweldo

Ang sahod ng Aflac ay mula $54,725 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Human Resources sa mababang hanay hanggang $302,504 para sa isang Siyentipiko ng Data sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Aflac. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $102K
Administrative Assistant
$60.3K
Siyentipiko ng Data
$303K

Human Resources
$54.7K
Information Technologist (IT)
$101K
Manager ng Software Engineering
$156K
Mga Madalas na Tanong

