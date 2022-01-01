Direktoryo ng mga Kumpanya
Afiniti
Afiniti Mga Sweldo

Ang sahod ng Afiniti ay mula $8,000 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Data Analyst sa mababang hanay hanggang $189,050 para sa isang Disenyor ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Afiniti. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Siyentipiko ng Data
Median $139K
Inhinyero ng Software
Median $8.1K
Data Analyst
Median $8K

Business Analyst
$79.6K
Financial Analyst
$21.4K
Marketing
$19.9K
Disenyor ng Produkto
$189K
Manager ng Produkto
$17.3K
Manager ng Software Engineering
$166K
Solution Architect
$129K
Mga Madalas na Tanong

A função com maior remuneração relatada na Afiniti é Disenyor ng Produkto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $189,050. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Afiniti é $50,497.

Iba pang Resources