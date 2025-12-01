Affirm Manager ng Proyekto Sahod

Ang Manager ng Proyekto kompensasyon in United States sa Affirm ay umabot sa $206K bawat year para sa L7. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Affirm. Huling na-update: 12/1/2025
Karaniwang Kabuuang Kompensasyon
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
L7
$206K
$173K
$33K
$0
50%
TAON 1
50%
TAON 2
Sa Affirm, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:
50% nag-vest sa 1st-TAON (12.50% quarterly)
50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Affirm, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Affirm, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
The alternate vesting schedule is for the sign-on equity.
