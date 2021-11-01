Direktoryo ng mga Kumpanya
Aeva
Aeva Mga Sweldo

Ang sahod ng Aeva ay mula $187,018 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Produkto sa mababang hanay hanggang $477,375 para sa isang Disenyor ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Aeva. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $210K
Hardware Engineer
Median $225K
Mechanical Engineer
Median $210K

Disenyor ng Produkto
$477K
Manager ng Produkto
$187K
Program Manager
$427K
Project Manager
$347K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Aeva, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

Mga Madalas na Tanong

A função com maior remuneração relatada na Aeva é Disenyor ng Produkto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $477,375. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Aeva é $225,000.

