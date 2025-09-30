Direktoryo ng mga Kumpanya
Advantech
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • Greater Taipei Area

Advantech Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Taipei Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Taipei Area package sa Advantech ay umabot sa NT$969K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Advantech. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Advantech
Software Engineer
Taipei, TP, Taiwan
Kabuuan bawat taon
NT$969K
Antas
L1
Pangunahing Sahod
NT$969K
Stock (/yr)
NT$0
Bonus
NT$0
Mga taon sa kumpanya
2 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
2 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Advantech?

NT$5.1M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang NT$955K+ (minsan NT$9.55M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Advantech in Greater Taipei Area میں Inhinyero ng Software کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ NT$1,305,768 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Advantech میں Inhinyero ng Software کردار in Greater Taipei Area کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ NT$1,034,253 ہے۔

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Advantech

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Sprinklr
  • HireRight
  • Duck Creek Technologies
  • E2open
  • AgileThought
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources