ADP Manager ng Produkto Sahod

Ang Manager ng Produkto kompensasyon in United States sa ADP ay mula $124K bawat year para sa Product Manager hanggang $418K bawat year para sa VP Product Management. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $217K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ADP. Huling na-update: 12/2/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Product Manager
$124K
$116K
$1.3K
$6.1K
Senior Product Manager
$151K
$141K
$2.7K
$6.8K
Lead Product Manager
$183K
$167K
$2.5K
$14K
Director Product Management
$244K
$197K
$19K
$27.6K
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa ADP, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (Infinity% bawat panahon)
