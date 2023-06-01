Adaptive Phage Therapeutics Mga Sweldo

Ang sahod ng Adaptive Phage Therapeutics ay mula $19,262 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Project Manager in Philippines sa mababang hanay hanggang $149,250 para sa isang Facilities Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Adaptive Phage Therapeutics. Huling na-update: 10/9/2025
Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.