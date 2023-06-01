Direktoryo ng mga Kumpanya
Adaptive Phage Therapeutics
Adaptive Phage Therapeutics Mga Sweldo

Ang sahod ng Adaptive Phage Therapeutics ay mula $19,262 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Project Manager in Philippines sa mababang hanay hanggang $149,250 para sa isang Facilities Manager in United States sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Adaptive Phage Therapeutics. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Facilities Manager
$149K
Project Manager
$19.3K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Adaptive Phage Therapeutics ay Facilities Manager at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $149,250. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Adaptive Phage Therapeutics ay $84,256.

