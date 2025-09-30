Direktoryo ng mga Kumpanya
Acronis
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

  • Sofia City Province

Acronis Manager ng Produkto Sahod sa Sofia City Province

Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in Sofia City Province package sa Acronis ay umabot sa BGN 131K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Acronis. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Acronis
Product Manager
Sofia, SF, Bulgaria
Kabuuan bawat taon
BGN 131K
Antas
L3
Pangunahing Sahod
BGN 131K
Stock (/yr)
BGN 0
Bonus
BGN 0
Mga taon sa kumpanya
4 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
20 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Acronis?

BGN 277K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang BGN 52K+ (minsan BGN 520K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
Mga Sahod sa Internship

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Acronis in Sofia City Province ay may taunang kabuuang bayad na BGN 176,780. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Acronis para sa Manager ng Produkto role in Sofia City Province ay BGN 136,222.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Acronis

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Zimperium
  • BlueCat
  • Zerto
  • DataArt
  • StarLeaf
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources