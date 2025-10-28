Direktoryo ng mga Kumpanya
Accton Technology
I-claim ang Inyong Kumpanya
Accton Technology Benta Sahod

Ang average na Benta kabuuang kompensasyon in Taiwan sa Accton Technology ay mula NT$928K hanggang NT$1.32M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Accton Technology. Huling na-update: 10/28/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NT$1.06M - NT$1.24M
Taiwan
Karaniwang Range
Posibleng Range
NT$928KNT$1.06MNT$1.24MNT$1.32M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Accton Technology?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Benta sa Accton Technology in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$1,323,859. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Accton Technology para sa Benta role in Taiwan ay NT$927,833.

Iba pang Resources