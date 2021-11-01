Direktoryo ng mga Kumpanya
Accolade
Accolade Mga Sweldo

Ang sahod ng Accolade ay mula $26,330 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Operasyon ng Serbisyo sa Customer sa mababang hanay hanggang $422,875 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Accolade. Huling na-update: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Inhinyero ng Software
Median $136K
Manager ng Produkto
Median $282K
Operasyon ng Negosyo
$32.1K

Serbisyo sa Customer
$56.2K
Operasyon ng Serbisyo sa Customer
$26.3K
Analista ng Data
$150K
Siyentipiko ng Data
$163K
Human Resources
$215K
Disenyer ng Produkto
$67.3K
Analista ng Cybersecurity
$60.3K
Manager ng Inhinyeryang Software
$423K
Manager ng Programang Teknikal
$176K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Accolade ay Manager ng Inhinyeryang Software at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $422,875. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Accolade ay $143,124.

Iba pang Resources