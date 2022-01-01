Direktoryo ng mga Kumpanya
Accedo
Accedo Mga Sweldo

Ang sahod ng Accedo ay mula $32,714 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $139,887 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Accedo. Huling na-update: 10/10/2025

$160K

Human Resources
$93.9K
Konsultant sa Pamamahala
$140K
Marketing
$76.2K

Disenyor ng Produkto
$32.7K
Manager ng Produkto
$93.3K
Program Manager
$73.8K
Manager ng Software Engineering
$115K
Solution Architect
$108K
Technical Program Manager
$99.2K
Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Accedo is Konsultant sa Pamamahala at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $139,887. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Accedo is $93,897.

