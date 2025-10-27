Abu Dhabi Investment Authority Cybersecurity Analyst Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Abu Dhabi Investment Authority
Ang average na Cybersecurity Analyst kabuuang kompensasyon sa Abu Dhabi Investment Authority ay mula AED 141K hanggang AED 193K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Abu Dhabi Investment Authority. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

AED 153K - AED 181K
United Arab Emirates
Karaniwang Range
Posibleng Range
AED 141KAED 153KAED 181KAED 193K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Abu Dhabi Investment Authority?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Cybersecurity Analyst sa Abu Dhabi Investment Authority ay may taunang kabuuang bayad na AED 193,226. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Abu Dhabi Investment Authority para sa Cybersecurity Analyst role ay AED 141,139.

