Abra Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Japan sa Abra ay mula ¥19.27M hanggang ¥26.3M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Abra. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

¥20.64M - ¥24.94M
Japan
Karaniwang Range
Posibleng Range
¥19.27M¥20.64M¥24.94M¥26.3M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa Abra?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Siyentipiko ng Data sa Abra in Japan ay may taunang kabuuang bayad na ¥26,304,633. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Abra para sa Siyentipiko ng Data role in Japan ay ¥19,274,946.

