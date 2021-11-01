Direktoryo ng mga Kumpanya
Abnormal AI
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Abnormal AI Mga Sweldo

Ang sahod ng Abnormal AI ay mula $67,409 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Manager ng Programang Teknikal sa mababang hanay hanggang $623,603 para sa isang Human Resources sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Abnormal AI. Huling na-update: 11/14/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
P1 $179K
P2 $201K
P3 $229K
P4 $295K
P5 $337K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Manager ng Produkto
Median $200K
Analista ng Cybersecurity
Median $181K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Human Resources
$624K
Marketing
$208K
Operasyon ng Marketing
$214K
Rekruter
$199K
Benta
$236K
Manager ng Inhinyeryang Software
$585K
Manager ng Programang Teknikal
$67.4K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Abnormal AI, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)

May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Abnormal AI ay Human Resources at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $623,603. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Abnormal AI ay $210,816.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Abnormal AI

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Proofpoint
  • HackerOne
  • Infoblox
  • Lookout
  • ExtraHop
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources