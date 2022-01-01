Direktoryo ng mga Kumpanya
Abcam
Abcam Mga Sweldo

Ang sahod ng Abcam ay mula $56,055 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $144,700 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Abcam. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $56.1K
Accountant
$102K
Business Development
$96.8K

Disenyor ng Produkto
$122K
Manager ng Software Engineering
$145K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Mga Madalas na Tanong

Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Abcam, ir $102,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Abcam

