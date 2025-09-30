Direktoryo ng mga Kumpanya
ABBYY
ABBYY Inhinyero ng Software Sahod sa Budapest Metropolitan Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Budapest Metropolitan Area package sa ABBYY ay umabot sa HUF 28.19M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ABBYY. Huling na-update: 9/30/2025

Gitna ng Pakete
Kabuuan bawat taon
HUF 28.19M
Antas
L3
Pangunahing Sahod
HUF 28.19M
Stock (/yr)
HUF 0
Bonus
HUF 0
Mga taon sa kumpanya
5 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
5 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa ABBYY?

HUF 56.4M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa ABBYY in Budapest Metropolitan Area ay may taunang kabuuang bayad na HUF 34,507,330. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa ABBYY para sa Inhinyero ng Software role in Budapest Metropolitan Area ay HUF 22,317,081.

