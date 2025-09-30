ABB Inhinyero ng Software Sahod sa Italy

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Italy sa ABB ay mula €43.4K bawat year para sa Associate Software Engineer hanggang €50.2K bawat year para sa Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Italy package ay umabot sa €43.4K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng ABB. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Associate Software Engineer
€43.4K
€38K
€0
€5.4K
Software Engineer
€50.2K
€47.9K
€0
€2.3K
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo