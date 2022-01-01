Direktoryo ng mga Kumpanya
84.51˚
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

84.51˚ Mga Sweldo

Ang sahod ng 84.51˚ ay mula $80,400 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Marketing Operations sa mababang hanay hanggang $252,000 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng 84.51˚. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Siyentipiko ng Data
Median $123K
Inhinyero ng Software
Median $140K

Pul-Stak Software Inhinyero

Data Inhinyero

Riserts Sayentist

Sales
Median $105K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

79 23
79 23
Manager ng Produkto
Median $252K
Marketing Operations
$80.4K
Manager ng Software Engineering
$241K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa 84.51˚ ay Manager ng Produkto na may taunang kabuuang bayad na $252,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 84.51˚ ay $131,600.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa 84.51˚

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Genesys
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Esri
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources