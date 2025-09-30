7-Eleven Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Dallas Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Dallas Area sa 7-Eleven ay mula $136K bawat year para sa Software Engineer II hanggang $171K bawat year para sa Lead Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Dallas Area package ay umabot sa $156K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 7-Eleven. Huling na-update: 9/30/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
