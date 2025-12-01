Direktoryo ng mga Kumpanya
3Pillar Global
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Proyekto

  • Lahat ng Manager ng Proyekto na Sahod

3Pillar Global Manager ng Proyekto Sahod

Ang average na Manager ng Proyekto kabuuang kompensasyon in Romania sa 3Pillar Global ay mula RON 188K hanggang RON 263K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3Pillar Global. Huling na-update: 12/1/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$46.2K - $55.9K
Romania
Karaniwang Range
Posibleng Range
$42.6K$46.2K$55.9K$59.5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Proyekto mga submissions sa 3Pillar Global para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa 3Pillar Global?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Proyekto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Proyekto sa 3Pillar Global in Romania ay may taunang kabuuang bayad na RON 263,232. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3Pillar Global para sa Manager ng Proyekto role in Romania ay RON 188,347.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa 3Pillar Global

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Xoriant
  • Arcesium
  • SoftServe
  • Avtex
  • DDN
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/3pillar-global/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.