3M Technical Program Manager Sahod

Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CRC 31.06M - CRC 37.62M
Costa Rica
Karaniwang Range
Posibleng Range
CRC 28.64MCRC 31.06MCRC 37.62MCRC 40.03M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

0%

TAON 1

0%

TAON 2

100 %

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)

  • 100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Technical Program Manager sa 3M in Costa Rica ay may taunang kabuuang bayad na CRC 40,031,074. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3M para sa Technical Program Manager role in Costa Rica ay CRC 28,642,924.

Iba pang Resources