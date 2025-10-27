Direktoryo ng mga Kumpanya
3M
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Solution Architect

  • Lahat ng Solution Architect na Sahod

3M Solution Architect Sahod

Ang average na Solution Architect kabuuang kompensasyon in United States sa 3M ay mula €104K hanggang €147K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

€117K - €134K
Germany
Karaniwang Range
Posibleng Range
€104K€117K€134K€147K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Solution Architect mga submissions sa 3M para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+€50.5K
Robinhood logo
+€77.4K
Stripe logo
+€17.4K
Datadog logo
+€30.5K
Verily logo
+€19.1K
Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

0%

TAON 1

0%

TAON 2

100 %

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)

  • 100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Solution Architect mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Solution Architect sa 3M in United States ay may taunang kabuuang bayad na €147,245. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3M para sa Solution Architect role in United States ay €103,571.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa 3M

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources