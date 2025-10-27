Direktoryo ng mga Kumpanya
3M
3M Konsultant sa Pamamahala Sahod

Ang average na Konsultant sa Pamamahala kabuuang kompensasyon in United States sa 3M ay mula $121K hanggang $176K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$139K - $158K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$121K$139K$158K$176K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Iskedyul ng Vesting

0%

TAON 1

0%

TAON 2

100 %

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)

  • 100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Konsultant sa Pamamahala sa 3M in United States ay may taunang kabuuang bayad na $175,820. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3M para sa Konsultant sa Pamamahala role in United States ay $120,690.

