3M Siyentipiko ng Data Sahod

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in United States sa 3M ay mula $161K bawat year para sa T1 hanggang $156K bawat year para sa T4. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $150K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
T1
$161K
$152K
$0
$9.1K
T2
$114K
$108K
$0
$5.9K
T3
$142K
$138K
$0
$4.5K
T4
$156K
$146K
$0
$10.2K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
0%
TAON 1
0%
TAON 2
100 %
TAON 3
Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)
0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)
100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.
33.3%
TAON 1
33.3%
TAON 2
33.3%
TAON 3
Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:
33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)
33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)
You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.