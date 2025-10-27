Direktoryo ng mga Kumpanya
3M
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Data Analyst

  • Lahat ng Data Analyst na Sahod

3M Data Analyst Sahod

Ang average na Data Analyst kabuuang kompensasyon in Taiwan sa 3M ay mula NT$490K hanggang NT$668K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 3M. Huling na-update: 10/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

NT$524K - NT$634K
Taiwan
Karaniwang Range
Posibleng Range
NT$490KNT$524KNT$634KNT$668K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Data Analyst mga submissions sa 3M para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+NT$1.83M
Robinhood logo
+NT$2.81M
Stripe logo
+NT$632K
Datadog logo
+NT$1.11M
Verily logo
+NT$695K
Don't get lowballed

Iskedyul ng Vesting

0%

TAON 1

0%

TAON 2

100 %

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 0% nag-vest sa 1st-TAON (0.00% taunan)

  • 0% nag-vest sa 2nd-TAON (0.00% taunan)

  • 100% nag-vest sa 3rd-TAON (100.00% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU + Options

Sa 3M, ang RSU + Options ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Data Analyst mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Data Analyst sa 3M in Taiwan ay may taunang kabuuang bayad na NT$668,339. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 3M para sa Data Analyst role in Taiwan ay NT$489,731.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa 3M

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources