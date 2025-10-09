Direktoryo ng mga Kumpanya
360 Degree Cloud Technologies
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Mechanical Engineer

  • Lahat ng Mechanical Engineer na Sahod

360 Degree Cloud Technologies Mechanical Engineer Sahod

Ang average na Mechanical Engineer kabuuang kompensasyon in India sa 360 Degree Cloud Technologies ay mula ₹700K hanggang ₹955K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng 360 Degree Cloud Technologies. Huling na-update: 10/9/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

₹749K - ₹906K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
₹700K₹749K₹906K₹955K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Mechanical Engineer mga submissions sa 360 Degree Cloud Technologies para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

₹14M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.62M+ (minsan ₹26.25M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa 360 Degree Cloud Technologies?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Mechanical Engineer mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Mechanical Engineer sa 360 Degree Cloud Technologies in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹954,972. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa 360 Degree Cloud Technologies para sa Mechanical Engineer role in India ay ₹699,764.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa 360 Degree Cloud Technologies

Kaugnay na mga Kumpanya

  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Google
  • Intuit
  • Uber
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources